Специалисты пока не нашли причину появления трещин на МКС

Специалисты пока не знают, почему в модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) появились трещины. Об этом заявил заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО «РКК «Энергия» Юрий Гидзенко, пишет ТАСС.

«Вопрос открытый. Больших нагрузочных колебаний переходная камера не испытывает», — сказал Гидзенко.

Он уточнил, что корабли стыкуются «очень аккуратно, мягко и не вызывают каких-то ударных воздействий».

Ранее российский космонавт засверлил первую трещину на МКС.