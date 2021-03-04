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Новости науки

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Специалисты пока не нашли причину появления трещин на МКС

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Специалисты пока не знают, почему в модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) появились трещины. Об этом заявил заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО «РКК «Энергия» Юрий Гидзенко, пишет ТАСС.

«Вопрос открытый. Больших нагрузочных колебаний переходная камера не испытывает», — сказал Гидзенко.

Он уточнил, что корабли стыкуются «очень аккуратно, мягко и не вызывают каких-то ударных воздействий».

Ранее российский космонавт засверлил первую трещину на МКС.

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