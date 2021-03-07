Россия и Гватемала создадут центр мониторинга спутников

Гватемальский университет при поддержке России запустит центр для наблюдения за спутниками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Гватемале.

Пресс-атташе посольства Арсений Ребров отметил, что данный проект «послужит развитию интереса молодых гватемальцев к науке», а также «позволит им исследовать тему космоса».

Как стало известно, создание такого центра является центральной темой сотрудничества между гватемальским Университетом Мариано Гальвеса и российским Юго-Западным государственным университетом (ЮЗГУ).

Ребров также сообщил, что российский вуз предоставил Гватемале программное обеспечение для приема информации со студенческих спутников и наноспутников.

На прошлой неделе сообщалось, что российский спутник «Арктика-М» был успешно выведен на орбиту.