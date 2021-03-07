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Новости науки

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Светлана Маренникова Светлана Маренникова

Скончалась вирусолог Светлана Маренникова

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Ушла из жизни вирусолог, доктор медицинских наук Светлана Маренникова. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

»Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с глубоким прискорбием сообщает, что 5 марта 2021 года не стало выдающегося советского и российского вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного работника науки РФ Светланы Сергеевны Маренниковой», — говорится в публикации.

Вирусолог скончалась на 98-м году жизни.

Маренникова родилась в 1923 году в Харькове. Она внесла большой вклад в избавление человечества от оспы. Доктор медицинских наук стала одним из двух представителей СССР в Глобальной комиссии по удостоверению ликвидации оспы, куда входил 21 специалист со всего мира.

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