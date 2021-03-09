В США экологи обвинили Россию в цветении воды в Великих озерах

Американские ученые предположили, что цветение водорослей в Великих озерах, которое приводит к загрязнению воды и гибели рыбы, вызвано появлением в водоемах инвазивных двустворчатых моллюсков с юга России и Украины. Об этом сообщает Daily Mail.

Мидии видов Dreissena rostriformis и Dreissena polymorpha появились в США в 80-х годах прошлого века. Экологи считают, что они были завезены в страну на судах.

Геополитическая служба США оценивает ущерб, нанесенный мидиями, в $500 млн в год. По мнению специалистов, уничтожить устоявшуюся популяцию моллюсков экологически безопасным способом в настоящее время не представляется возможным.

Великие озера — это система пресноводных озер в Северной Америке на территории США и Канады, включающая в себя ряд крупных и средних водоемов, соединенных реками и проливами.