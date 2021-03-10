В NASA назвали условие замены россиянина на американского астронавта в «Союзе»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило, что NASA не платило за замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Марка Ванде Хая в рамках полета к МКС в апреле. Об этом сообщает ТАСС.

Там отметили, что полет пройдет на корабле «Союз МС-18» 9 апреля.

В заявлении уточнили, что в замен NASA предоставит место на космическом корабле США в рамках запуска в 2023 году.

«C целью обеспечить постоянное присутствие США на борту МКС NASA подписало контракт с американской коммерческой компанией Axiom Space из Хьюстона по осуществлению полета астронавта NASA на корабле «Союз МС-18», запуск которого запланирован на 9 апреля», — сказано в документе.

Ранее стало известно, что американец заменит россиянина во время полета к МКС.