В небе над Якутией заметили «неопознанный летающий объект»

В пятницу, 12 марта, над якутским поселком Усть-Нера зафиксировали полет «неопознанного летающего объекта», сообщает «РИА Новости».

По мнению российского эксперта по космонавтике Игоря Лисова, это был разгонный блок «Фрегат» от метеорологического спутника «Метеор-М».

Этот спутник был запущен на орбиту в сентябре 2009 года. По словам Лисова, блок «Фрегат» должен был войти в земную атмосферу сегодня, около 12.56 мск. Его траектория как раз находилась над поселком Усть-Нера.

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