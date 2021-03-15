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Новости науки

В Минздраве назвали коронавирус болезнью старения

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У более старших людей коронавирус протекает тяжелее, кроме того, вирус может запускать старение у заразившихся. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, пишет РИА «Новости».

Ткачева отметила, что коронавирус называют болезнью старения.

«Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения», — сказала Ткачева.

Ранее в Москве от коронавируса привили 104-летнего жителя.

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