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Новости науки

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Ученые в США выяснили, что аспирин снижает смертность при коронавирусе

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Небольшая доза аспирина снижает смертность пациентов, заразившихся коронавирусом. Это выяснили ученые Университета Джорджа Вашингтона, пишет РИА «Новости».

«Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19», — приводятся слова ученого Джонатана Чоу.

Ученые наблюдали за 400 пациентами с марта по июль 2020 года в американских больницы. Выяснилось, что аспирин снижал вероятность использования искусственной вентиляции на 44%, реанимации — на 43%, внутрибольничной смерти — на 47%.

Чоу выразил надежду, что исследование поспособствует дальнейшему изучению аспирина, поскольку это недорогой и легко доступный препарат.

«Обнаружение этой связи — огромная победа для тех, кто хочет снизить риск одних из самых губительных последствий COVID-19», — заключил ученый.

Ранее в ВОЗ отказались от версии происхождения COVID из-за утечки из лаборатории.

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