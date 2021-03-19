МКС начала «перепарковывать» корабль «Союз»

Экипаж Международной космической станции (МКС) начал перестыковку корабля «Союз МС-17», его «перепаркуют» с одного российского модуля на другой. Трансляцию можно посмотреть на сайте «Роскосмоса».

«Союз МС-17» уже отчалил от модуля «Рассвет». Стыковка должна занять 29 минут. За это время корабль облетит станцию и причалит к модулю «Поиск». Перестыковка выполняется в ручном режиме российским космонавтом Сергеем Рыжиковым.

«Перепарковка» нужна, потому что «Союзу МС-18» необходимо причалить в апреле к модулю «Рассвет». Модуль «Поиск» после ухода «Союза МС-17» в то же время будет использоваться для выхода российских космонавтов в открытый космос. Это 19-я по счету перестыковка кораблей «Союз» на МКС.

Корабль «Союз МС-17» прилетел на МКС в октябре 2020 года. На борту находились россияне Сергей Рыжков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Они вернутся на Землю 17 апреля.

Ранее российский космонавт, участник 64-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) Сергей Кудь-Сверчков рассказал, как его коллеги спят в невесомости.