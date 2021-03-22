Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости науки

close

Украинские ученые обнаружили новые опасные мутации коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

На Украине обнаружены новые опасные мутации британского штамма коронавируса. Об этом заявили в Институте молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук (НАН) страны.

По мнению специалистов, эти мутации могли поспособствовать быстрому распространению коронавируса в стране за последние недели.

«Проведя секвенирование 17 образцов, взятых у больных из Ивано-Франковска и двух — из Киева, ученые ИМБГ выявили во всех образцах новые мутации британского штамма коронавируса», — говорится в сообщении.

Новая мутация отличается от британской тем, что благодаря ей вирус размножается быстрее, а иммунитет человека отвечает на заражение медленнее. Также при заражении новым видом вируса болезнь, как правило, протекает тяжелее.

Ученые начали исследование, когда в Ивано-Франковской области была зафиксирована резкая вспышка заболеваемости. Всего на Украине коронавирусом заразились 1 604 183, скончались 31 677 человек.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ольга Стефанишина заявила о том, что Украина превращается в «ковидное гетто».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.