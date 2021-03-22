Украинские ученые обнаружили новые опасные мутации коронавируса

На Украине обнаружены новые опасные мутации британского штамма коронавируса. Об этом заявили в Институте молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук (НАН) страны.

По мнению специалистов, эти мутации могли поспособствовать быстрому распространению коронавируса в стране за последние недели.

«Проведя секвенирование 17 образцов, взятых у больных из Ивано-Франковска и двух — из Киева, ученые ИМБГ выявили во всех образцах новые мутации британского штамма коронавируса», — говорится в сообщении.

Новая мутация отличается от британской тем, что благодаря ей вирус размножается быстрее, а иммунитет человека отвечает на заражение медленнее. Также при заражении новым видом вируса болезнь, как правило, протекает тяжелее.

Ученые начали исследование, когда в Ивано-Франковской области была зафиксирована резкая вспышка заболеваемости. Всего на Украине коронавирусом заразились 1 604 183, скончались 31 677 человек.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ольга Стефанишина заявила о том, что Украина превращается в «ковидное гетто».