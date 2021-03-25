Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

На космодроме Восточный был произведет старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками связи OneWeb. Трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса.

Спустя примерно девять минут после успешного старта от третьей ступени ракеты отделился разгонный блок со спутниками.

Отмечается, что всего ракета имеет 36 британских спутников связи. «Фрегат» будет выводить их на орбиту в течение почти четырех часов.

Отделение спутников будет проходить в несколько этапов.

В конце 2020 года ракета «Союз-2» с британскими спутниками связи также стартовала с Восточного. Запуск аппаратов OneWeb 25 марта стал вторым по счету с космодрома Восточный.

Ранее в Роскосмосе рассказали о планах по запуску ракет «Союз» в 2021 году.