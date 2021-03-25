Ученые воссоздали внешность отца фараона Тутанхамона

Внешний облик фараона Древнего Египта Эхнатона восстановили сотрудники Исследовательского центра судебной антропологии, палеопатологии и биоархеологии (FAPAB) на Сицилии, сообщает Live Science. Для создания цифрового изображения они использовали череп мумии, найденной в Долине царей в 1907 году. Отмечается, что Эхнатон имел вытянутую челюсть и пронзительный взгляд, а формой черепа и заостренным носом напоминал своего сына – фараона Тутанхамона.

Ученые занимались реконструкцией лица Эхнатона на протяжении месяцев. В своей работе они использовали манчестерский метод, который учитывает как толщину мягких тканей, так и мышцы лица.

«Мимические мышцы лица и связки моделируются на модели черепа в соответствии с законами анатомии. Поверх этого помещается кожа, а толщина ткани – это средние значения, которые были определены с научной точки зрения», — заявил директор FAPAB Франческо Галасси.

Фараон Эхнатон из XVIII династии правил с 1353 по 1335 год до н. э. Он женился на своей сестре, которая родила ему наследника Тутанхамона. Из-за кровосмешения, однако, юноша имел многочисленные проблемы со здоровьем, что привело к его ранней смерти.