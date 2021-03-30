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Новости науки

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Эксперт перечислил самые опасные российские вулканы

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Заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник рассказал, какие вулканы в России являются наиболее опасными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, большую опасность представляют вулканы, которые расположены на Камчатке и Курильских островах. При этом он подчеркнул, что самым опасным является Шивелуч.

Научный сотрудник МГУ, геолог Виолетта Шанина отметила, что Международная ассоциация вулканологии и химии недр Земли включила в список 16 вулканов, которые заслуживают особого изучения, поскольку могут нести потенциальную опасность для людей. В него вошли Авачинский и Корякский.

«Такие вулканы находятся рядом с населенными пунктами и в их истории были зафиксированы крупные разрушительные извержения», — добавила Шанина.

Она также напомнила, что вулкан Ключевская сопка является самым большим действующим вулканом в Евразии.

Во вторник, 30 марта, в России отмечается день вулканолога.

Ранее стало известно, что вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 км.

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