Ученые связали употребление вина с низким риском развития катаракты

Вино, возможно, снижает риск развития катаракты почти на четверть, выяснили офтальмологи из Университетского колледжа Лондона. Подробности они изложили в статье в журнале Ophthalmology.

Исследователи собрали данные более чем 490 тыс. человек, в том числе информацию об их питании, потреблении алкоголя и болезнях. Оказалось, низкое и умеренное потребление алкоголя (14 единиц в неделю — около 10 бокалов вина или шести кружек пива) коррелировало со снижением риска развития катаракты. Наиболее выраженной была связь с красным вином — тем, кто его употреблял, на 23% реже требовалась связанная с лечением катаракты операция. Пиво и другие спиртные напитки давали куда менее выраженный эффект.

Причина такого эффекта пока не ясна. Но дело может быть в полифенолах, соединениях, которые содержатся в вине и способны играть в организме защитную роль.