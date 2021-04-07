Источники: один из запусков ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли

Два источника в ракетно-космической отрасли рассказали о переносе одного из запусков российских ракет-носителей «Союз-СТ», который планировалось провести в декабре 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Один из собеседников агентства отмечает, что пуск ракеты с космодрома Куру был предварительно перенесен на февраль 2022 года. По его словам, речь идет о пуске ракеты «Союз» с 34 британскими спутниками OneWeb.

Второй источник подтвердил данную информацию. Он уточнил, что в 2021 году будут проведены два пуска ракет «Союз»: с 34 аппаратами OneWeb в октябре и двумя европейскими навигационными спутниками Galileo в ноябре.

Роскосмос пока не делал официальных заявлений по данной теме.

Ранее в конце марта 2021 года ракета «Союз» с новым дизайном стартовала с Байконура с 38 спутниками.