Российский космонавт объяснил, какие сложности могут быть при полете на Марс

Российский космонавт Сергей Ревин заявил, что дать точный ответ, когда человек сможет высадиться на Марсе, очень сложно. По его словам, люди еще не способны побороть трудности, ожидающиеся в пути, передает ТАСС.

Планетарий Буэнос-Айреса и Русский дом организовали телемост со Звездным городком. Ревин поделился жителями Аргентины и других стран Латинской Америки подробностями жизни на орбите.

Данное мероприятие посвятили 60-летию первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года ракета-носитель вывела на орбиту космический корабль «Восток». В нем был первым космонавт Земли — Юрий Гагарин.

«Пока вопрос сложный. Мы пока не научились защищаться от радиации», — ответил российский космонавт на вопрос, когда человек долетит до Марса.

По словам Ревина, при полетах вокруг Земли на невысокой орбите, члены экипажа защищены радиационными поясами.



«Возможно, ученые придумают, была озвучена идея менять максимально подверженные радиации критические органы человека на искусственные, но над этим предстоит много работать», — предположил российский космонавт.

Ранее ровер Perseverance впервые проехался по Марсу.