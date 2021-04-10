В NASA снова перенесли первый полет вертолета на Марсе

Первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе перенесен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на NASA.

Мероприятие было запланировано на 11 апреля. Теперь оно пройдет не раньше 14 апреля.

«На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, NASA решило перенести первый испытательный полет», — сказали в NASA.

Специалисты сообщали, что подготовка первого марсианского полета займет шесть дней. За это время несущий его марсоход Perseverance доставит дрон к месту старта, также специалисты проверят работу всех систем.

Ранее российский космонавт Сергей Ревин заявил, что дать точный ответ, когда человек сможет высадиться на Марсе, очень сложно. По его словам, люди еще не способны побороть трудности, ожидающиеся в пути.

Планетарий Буэнос-Айреса и Русский дом организовали телемост со Звездным городком. Ревин поделился с жителями Аргентины и других стран Латинской Америки подробностями жизни на орбите.