В NASA объяснили марсианскую «радугу»

В NASA объяснили необычное явление, которое изображено на снимке марсохода Perservance. Соответствующее заявление было сделано в Twitter.

До этого публика назвала данный эффект «радугой».

В космическом ведомстве исключили возможность появления радуги на Марсе, поскольку на планете недостаточно влаги, а также низких температур. То есть на Марсе не могут появляться капли, от которых отображался бы свет.

«Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет, ее здесь быть не может. Эта дуга — вспышка от линзы», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Perseverance впервые проехался по Марсу.

В феврале марсоход Perseverance совершил успешную посадку в районе кратера Езеро. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию Марса, чтобы понять причины его превращения в сухую холодную планету. Кроме того, на ровере будет проведен ряд экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на Марс.