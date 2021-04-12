Ил-38 отработали уничтожение подлодок в ходе учений на Камчатке

Пять противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота России были задействованы в учениях, во время которых они отработали уничтожение подводных лодок условного противника, которым удалось подобраться к берегам Камчатки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как сообщается, Ил-38 взлетели, обнаружили цели и проследили за ними при помощи бортовых противолодочных комплексов. Самолеты проверили акваторию Авачинского залива на малых и предельно малых высотах.

В военном ведомстве рассказали, что самолеты в заданном районе «обнаружили и атаковали с воздуха глубинными бомбами специальную имитированную подводную цель». Экипажи использовали около 50 практических авиационных учебных бомб.

Там отметили, что Ил-38 также прямо с воздуха установили минные заграждения, чтобы помешать развертыванию кораблей и действию подлодок условного противника.

В начале апреля стало известно, что российские военные корабли провели учения в Японском море

В марте тактические учения Вооруженных сил России и Белоруссии провели в Нижегородской области на полигоне Мулино.