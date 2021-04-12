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Новости науки

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Люди оказались способны отличать тяжелую воду на вкус

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Люди способны отличить тяжелую воду от обычной на вкус, выяснили специалисты Чешской академии наук. Об этом они рассказали в статье в журнале Communications Biology.

Тяжелая вода, в отличие от обычной, вместо двух атомов протия — легкого изотопа водорода, содержит два атома дейтерия — тяжелого изотопа. Различия в свойствах обычной и тяжелой воды очень малы, однако почти сто лет назад появились свидетельства того, что люди способны опознать воду с дейтерием по вкусу — якобы, она кажется более сладкой.

Чтобы проверить это, исследователи провели 10 экспериментов с разными группами по 4-12 человек в возрасте 20-43 лет. Почти все испытуемые отличили тяжелую воду от обычной на вкус, и более половины из них справились с заданием, зажав нос, чтобы исключить обоняние. Аналогичный эксперимент с мышами показал, что они тяжелую воду от обычной не отличают.

Эксперименты на культурах клеток позволили установить, что сладкой тяжелая вода кажется из-за активации вкусового рецептора TAS1R2/TAS1R3, однако механизм воздействия пока не ясен. Исследователи обращают внимание, что рецептор TAS1R2/TAS1R3 есть не только на языке, но и в других тканях организма, а тяжелая вода используется в медицинских процедурах и, возможно, тоже на него влияет. узнать об этом больше позволят дальнейшие исследования.

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