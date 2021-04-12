«Роскосмос» планирует экстренно отправлять в космос сварщиков

Благодаря экспериментальным съемкам фильма на МКС, будет разработана ускоренная программа по подготовке к полету, с помощью которой в космос можно будет экстренно отправлять разных специалистов, например, сварщиков. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет РИА «Новости».

«Представьте себе, когда может разыграться какая-то нештатная ситуация. И мы должны срочно отправить какого-то специалиста, биолога, астронома, физика, сварщика... Сварщика!» — сказал Рогозин.

На вопрос, зачем в космосе нужен сварщик, глава «Роскосмоса» ответил, что «пригодится».

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить зарплаты космонавтам.

До этого глава государства заявлял, что страна готова сотрудничать с другими государствами в космосе и развивать международное сотрудничество. Политик также призвал использовать преимущества страны в космической отрасли для укрепления обороноспособности.