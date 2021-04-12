СМИ: Россия построит собственную орбитальную станцию

Российские власти решили, что страна построит собственную орбитальную станцию, которая станет альтернативой для Международно-космической станции. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на осведомленный источник.

«Проект по созданию альтернативы для МКС был одобрен в понедельник президентом страны на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли, которое Владимир Путин проводил из Энгельса», — пишет издание.

Отмечается, что строительство станции РОСС будет начато в ближайшее время. Это будет сделано, чтобы не было большого временной разницы между консервацией российского блока на МКС и созданием новой рабочей площадки.

Источник подчеркнул, что датой консервации российского сегмента на МКС, вероятно, станет 2025 год. Решение властей объясняется изношенностью ряда модулей российского сегмента.

Ранее сообщалось, что благодаря экспериментальным съемкам фильма на МКС, будет разработана ускоренная программа по подготовке к полету, с помощью которой в космос можно будет экстренно отправлять разных специалистов, например, сварщиков.