Российский космонавт передал командование МКС американскому астронавту

Российский космонавт Сергей Рыжиков передал «ключ» от Международной космической станции американскому астронавту Шэннон Уокер. Об этом пишет ТАСС.

Такая церемония означает, что теперь командовать происходящим на станции будет Уокер.

«6 месяцев на борту МКС — это было удивительное время, много незабываемых событий. Сейчас время передать командование от меня Шэннон», — сказал Рыжиков.

По его словам, МКС выступает наиболее мирным местом в мире. Российский космонавт также пожелал американскому коллеге продолжить успешную работу с командой.

В настоящий момент на станции находятся десять космонавтов: пять россиян — Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, пять американецев — Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай, а также японец Соити Ногути.

Ранее СМИ писали, что российские власти решили, что страна построит собственную орбитальную станцию, которая станет альтернативой для Международно-космической станции.