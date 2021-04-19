Палеонтологи нашли в Китае самый маленький след стегозавра

Самый крошечный известный след стегозавра, оставленный детенышем, обнаружили палеонтологи из Китайского университета геологических наук в провинции Синьцзян. Об этом они рассказали в статье в журнале Palaios.

Ранее уже было известно, что стегозавры жили в этом районе, но ученые находили в основном следы взрослых животных и их скелеты. Теперь же они наткнулись на отпечаток трехпалой ступни всего 5,7 см в длину, принадлежавший, по всей видимости, детенышу стегозавра размером с кошку.

Точный вид стегозавра установить проблематично. Однако исследователям удалось выяснить, что детеныш мог ходить не так, как взрослые стегозавры. Взрослые особи ходили на четырех лапах, но опускали пятку на землю, как люди, из-за чего их следы выглядят удлиненными. Детеныш же, судя по отпечатку, передвигался с поднятой пяткой, как птица или кот. Вероятно, малыши перемещались легче и проворнее, чем взрослые особи, но сказать это наверняка лишь по одному отпечатку лапы невозможно.

Неизвестно, почему сохранилось так мало следов детенышей, отмечают ученые. Возможно, отпечатки их лап затаптывали более взрослые особи, или же динозавры очень быстро росли и не успевали оставить много следов, пока были маленькими. Или же почва на территориях, где росли малыши, просто не способствовала сохранению отпечатков.