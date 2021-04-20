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Новости науки

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Генеральный директор госкорпорации &laquo;Роскосмос&raquo; Дмитрий Рогозин Генеральный директор госкорпорации &laquo;Роскосмос&raquo; Дмитрий Рогозин

В России началось строительство первого модуля новой орбитальной станции

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о начале строительства первого базового модуля для новой российской орбитальной станции. Об этом сообщается в его официальном Telegram-канале.

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», — подчеркнул он.

Кроме того, Рогозин опубликовал видео, в котором можно посмотреть на процесс создания данного модуля.

Ранее заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция должна быть выведена на более высокую орбиту, чем МКС. Кроме того, он сообщил, что состояние МКС может привести к катастрофе.

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