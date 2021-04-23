Академика РАН оштрафовали на 20 тыс. рублей за организацию незаконного мероприятия

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал академика РАН Ефима Хазанова на 20 тыс. рублей за репосты в социальных сетях, которые были посвящены несанкционированным акциям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на академика.

В среду, 21 апреля, он был задержан в Нижнем Новгороде. По словам физика, он не знал, почему его задержали. Уточнялось, что на странице ученого в Facebook был опубликован репост сообщения о подготовке несогласованной акции 21 апреля.

«Суд признал меня виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления») и назначил мне наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей», — подчеркнул он.

По мнению академика, причиной для составления протокола об административном правонарушении стали репосты в соцсетях с призывом выходить на акции.

Кроме того, Хазанов отметил, что с решением суда он не согласен и вскоре будет его обжаловать.

Ранее Хазанова, задержанного в Нижнем Новгороде за организацию незаконного публичного мероприятия, отпустили из ОВД, составив протокол за организацию несогласованной акции.

Доктор физико-математических наук Хазанов занимает пост заместителя директора по научной работе Института прикладной физики Российской академии наук. В 2019 году ученый получил Государственную премию в области науки и технологий за исследование гравитационных волн.