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Новости науки

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Роскосмос назвал сроки размещения российской национальной станции на орбите

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Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал о сроках размещения российской национальной станции на орбите. Об этом сообщает сайт госкорпорации.

По его словам, полностью развернуть на орбите эту станцию планируется в два этапа до 2035 года.

«С 2030 по 2035 годы будет второй этап», — сказал Блошенко.

Ранее cообщалось, что Россия намерена выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и приступить к созданию национальной станции. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства первого базового модуля для новой российской орбитальной станции.

Кроме того, Рогозин рассказал, что Россия может передать ответственность за свой сегмент МКС Соединенным Штатам после выхода из проекта.

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