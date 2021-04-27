Приводнение корабля Crew Dragon перенесено на начало мая

Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек приводнится на несколько дней позже запланированного срока. Об этом сообщает NASA.

Изначально корабль должен был приводиться 28 апреля, однако сроки пришлось перенести из-за погоды в зоне посадки у побережья штата Флорида.

Ожидается, что космический корабль с тремя американскими астронавтами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэнноном Уокером и сотрудником Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути приводнится в районе Мексиканского залива 1 мая в 11.36 по времени восточного побережья. Отстыковка Crew Dragon от Международной космической станции произойдет 30 апреля в 17.55.

Стыковка миссии Crew-1 к МКС произошла в ноябре.