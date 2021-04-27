Во время пандемии жители мегаполисов стали больше ценить «островки природы»

Социологи опросили жителей Москвы и Перта, чтобы выяснить, какую роль для них играли городские зеленые зоны в период пандемии. Оказалось, что большинство респондентов в обоих городах считают контакт с природой крайне важным для психического благополучия и многие из них в свободное время выходили на прогулки, несмотря на ограничения. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Sustainability.
Уже больше года повседневная жизнь людей по всему миру подчиняется жестким правилам пандемии COVID-19. Особо важным компонентом городской инфраструктуры в условиях карантина оказались доступные зеленые зоны и водные объекты. До сих пор влияние пандемии на роль зеленых зон в жизни горожан исследовалось, в основном, на примере крупных европейских городов, чего недостаточно для комплексной оценки ситуации. Поэтому социологи обратили свое внимание на сравнение таких радикально отличающихся по климату, культуре и инфраструктуре мегаполисов, как Москва и Перт.
Исследователи из Российского университета дружбы народов (Москва) и их зарубежные коллеги провели опрос среди 330 жителей Москвы и Перта, Австралия. Анкета содержала 25 вопросов о роли городских зеленых зон и водных объектов в повседневной жизни людей, о влиянии карантина на их времяпрепровождение и самочувствие, а также о возможных способах развития зеленых зон города.
Согласно полученным данным, более 50 процентов жителей Москвы и 72 процентов жителей Перта во время пандемии, несмотря на ограничения, предпочитали проводить свободное время на прогулке. При этом следует подчеркнуть, что между исследуемыми городами была значительная разница в степени карантинных мер: в Перте городские зеленые зоны (общественные парки, заповедники, сады, пляжи) были открыты в течение всего периода пандемии 2020 года, тогда как в Москве на протяжении 1,5 месяцев действовал полный запрет посещения общественных мест. С этим связано различие в частоте посещения зеленых зон во время карантина: в Москве 56,9 процента респондентов реже посещали зеленые зоны, тогда как 59,4 процента жителей Перта не изменили своей частоты посещения, а 26,7 процента даже увеличили. Однако сразу после снятия ограничительных мер в Москве посещаемость зеленых зон относительно докарантинного периода значительно повысилась.
При этом жители обоих городов подчеркнули важность городских зеленых зон в своей повседневной жизни. Большинство респондентов как в Москве, так и в Перте оценили контакт с природой как важный или очень важный для физического и психического благополучия (более 97 процентов респондентов из Перта указали значимость для психического и 85 процентов — для физического благополучия, и более 76 и 70 процентов респондентов из Москвы соответственно).
На вопрос о текущем состоянии и возможных улучшениях городских зеленых зон большинство респондентов как из Москвы (55 процентов), так и из Перта (77 процентов) указали, что наиболее желательными для них стали бы мероприятия по озеленению улиц. Также популярным вариантом ответа было увеличение количества общественных парков и зеленых насаждений возле собственных домов. Что касается инфраструктуры, то респонденты в обоих городах указали на необходимость большего количества скамеек, а также тенистых мест и навесов от дождя. Жители Москвы дополнительно отметили необходимость создания водных объектов (фонтанов и прудов) и беседок, а также современных элементов ландшафта, такие как зеленые стены. Это подчеркивает важность благоустройства городских зеленых зон для улучшения состояния как самой городской среды, так и благополучия ее жителей.
Проанализировав отношение жителей Москвы и Перта к зеленым зонам и водным объектам в черте города, можно сделать вывод, что, несмотря на различия в климате и социально-экономической ситуации, доступность «природных островков» высоко ценится всеми респондентами. Это подтверждает идею о том, что озеленение играет крайне важную роль в обеспечении устойчивости городов в условиях кризиса, в том числе такого как пандемия COVID-19.
«Своим исследованием мы хотели подчеркнуть, что озеленение городов и экологические вопросы в целом должны полноценно прорабатываться и включаться в программные документы, направленные на стратегическое развитие городских агломераций. Для современных городских жителей принципиально необходимы места, которые позволят им поддерживать свое здоровье и благополучие. Такими местами, исходя из результатов нашего исследования, являются парки, городские леса, скверы, озелененные дворы — зеленые пространства на открытом воздухе. Рациональное планирование этих мест позволит не закрывать их в условиях кризисов вроде пандемии COVID-19, а, наоборот, делать их доступными. Это будет иметь решающее значение для повышения общей устойчивости городов», — подводит итог Анастасия Константинова, руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат социологических наук, научный сотрудник лаборатории Smart Urban Nature Российского университета дружбы народов.
Во время пандемии жители мегаполисов стали больше ценить «островки природы»
Социологи опросили жителей Москвы и Перта, чтобы выяснить, какую роль для них играли городские зеленые зоны в период пандемии. Оказалось, что большинство респондентов в обоих городах считают контакт с природой крайне важным для психического благополучия и многие из них в свободное время выходили на прогулки, несмотря на ограничения. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Sustainability.
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