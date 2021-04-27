Во время пандемии жители мегаполисов стали больше ценить «островки природы»

Социологи опросили жителей Москвы и Перта, чтобы выяснить, какую роль для них играли городские зеленые зоны в период пандемии. Оказалось, что большинство респондентов в обоих городах считают контакт с природой крайне важным для психического благополучия и многие из них в свободное время выходили на прогулки, несмотря на ограничения. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Sustainability.



Уже больше года повседневная жизнь людей по всему миру подчиняется жестким правилам пандемии COVID-19. Особо важным компонентом городской инфраструктуры в условиях карантина оказались доступные зеленые зоны и водные объекты. До сих пор влияние пандемии на роль зеленых зон в жизни горожан исследовалось, в основном, на примере крупных европейских городов, чего недостаточно для комплексной оценки ситуации. Поэтому социологи обратили свое внимание на сравнение таких радикально отличающихся по климату, культуре и инфраструктуре мегаполисов, как Москва и Перт.



Исследователи из Российского университета дружбы народов (Москва) и их зарубежные коллеги провели опрос среди 330 жителей Москвы и Перта, Австралия. Анкета содержала 25 вопросов о роли городских зеленых зон и водных объектов в повседневной жизни людей, о влиянии карантина на их времяпрепровождение и самочувствие, а также о возможных способах развития зеленых зон города.



Согласно полученным данным, более 50 процентов жителей Москвы и 72 процентов жителей Перта во время пандемии, несмотря на ограничения, предпочитали проводить свободное время на прогулке. При этом следует подчеркнуть, что между исследуемыми городами была значительная разница в степени карантинных мер: в Перте городские зеленые зоны (общественные парки, заповедники, сады, пляжи) были открыты в течение всего периода пандемии 2020 года, тогда как в Москве на протяжении 1,5 месяцев действовал полный запрет посещения общественных мест. С этим связано различие в частоте посещения зеленых зон во время карантина: в Москве 56,9 процента респондентов реже посещали зеленые зоны, тогда как 59,4 процента жителей Перта не изменили своей частоты посещения, а 26,7 процента даже увеличили. Однако сразу после снятия ограничительных мер в Москве посещаемость зеленых зон относительно докарантинного периода значительно повысилась.



При этом жители обоих городов подчеркнули важность городских зеленых зон в своей повседневной жизни. Большинство респондентов как в Москве, так и в Перте оценили контакт с природой как важный или очень важный для физического и психического благополучия (более 97 процентов респондентов из Перта указали значимость для психического и 85 процентов — для физического благополучия, и более 76 и 70 процентов респондентов из Москвы соответственно).



На вопрос о текущем состоянии и возможных улучшениях городских зеленых зон большинство респондентов как из Москвы (55 процентов), так и из Перта (77 процентов) указали, что наиболее желательными для них стали бы мероприятия по озеленению улиц. Также популярным вариантом ответа было увеличение количества общественных парков и зеленых насаждений возле собственных домов. Что касается инфраструктуры, то респонденты в обоих городах указали на необходимость большего количества скамеек, а также тенистых мест и навесов от дождя. Жители Москвы дополнительно отметили необходимость создания водных объектов (фонтанов и прудов) и беседок, а также современных элементов ландшафта, такие как зеленые стены. Это подчеркивает важность благоустройства городских зеленых зон для улучшения состояния как самой городской среды, так и благополучия ее жителей.



Проанализировав отношение жителей Москвы и Перта к зеленым зонам и водным объектам в черте города, можно сделать вывод, что, несмотря на различия в климате и социально-экономической ситуации, доступность «природных островков» высоко ценится всеми респондентами. Это подтверждает идею о том, что озеленение играет крайне важную роль в обеспечении устойчивости городов в условиях кризиса, в том числе такого как пандемия COVID-19.



«Своим исследованием мы хотели подчеркнуть, что озеленение городов и экологические вопросы в целом должны полноценно прорабатываться и включаться в программные документы, направленные на стратегическое развитие городских агломераций. Для современных городских жителей принципиально необходимы места, которые позволят им поддерживать свое здоровье и благополучие. Такими местами, исходя из результатов нашего исследования, являются парки, городские леса, скверы, озелененные дворы — зеленые пространства на открытом воздухе. Рациональное планирование этих мест позволит не закрывать их в условиях кризисов вроде пандемии COVID-19, а, наоборот, делать их доступными. Это будет иметь решающее значение для повышения общей устойчивости городов», — подводит итог Анастасия Константинова, руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат социологических наук, научный сотрудник лаборатории Smart Urban Nature Российского университета дружбы народов.