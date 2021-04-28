Роскосмос планирует создать корабль для отправки животных к Луне

В Роскосмосе заказали разработку космического аппарата нового поколения «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госзакупки.

Согласно документу, с его помощью планируется проводить «медико-биологические исследования совместного влияния факторов межпланетного полета на живые организмы».

Отмечается, что крайний срок предварительных работ — 15 ноября 2022 года, а в 2023 году специалисты уже будут должны определить проектный облик устройства.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о подготовке к пуску аппарата миссии «Луна-25». По его словам, работа над аппаратом идет по плану, никаких сбоев не зафиксировано.

19 декабря прошлого года Рогозин сообщил, что российский аппарат «Луна 25» будет отправлен на Луну осенью 2021 года.