Умер Майкл Коллинз, астронавт из первого экипажа, слетавшего к Луне

В США в возрасте 90 лет скончался астронавт Майкл Коллинз – один из трех членов экипажа миссии «Аполлон-11», впервые в истории человечества отправившихся к Луне. Об этом сообщили в NASA.

«Сегодня нация потеряла настоящего первопроходца и сподвижника исследований, астронавта Майкла Коллинза. В качестве пилота командного модуля «Аполлона-11» — некоторые называли его самым одиноким человеком в истории – пока его коллеги прогуливались впервые по Луне, он помогал нашей нации совершить выдающееся достижение», — заявил глава NASA Стив Юрчик.

Таким образом, к настоящему времени в США в живых из первого экипажа лунных астронавтов остается Базз Олдрин.

Пилотируемый полет состоялся 16 июля 1969 года. Астронавты провели в космосе 11 суток. Базз Олдрин и Майкл Коллинз во главе с Нилом Армстронгом. Все члены экипажа были опытными летчиками-испытателями. Армстронг служил в авиации ВМС США, но ко времени полета вышел в отставку и был гражданским сотрудником NASA. Коллинз и Олдрин были офицерами ВВС США.