Ученые выяснили, какие люди любят кофе

Австралийские ученые определили, в каких случаях у людей появляется тяга к кофеиносодержащим напиткам. Результаты соответствующего исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Специалисты Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) проанализировали данные 390 435 участников из британского биобанка в возрасте от 39 до 73 лет. Они сопоставили информацию о привычках употребления кофе с уровнями систолического и диастолического артериального давления и базовой частотой сердечных сокращений.

Выяснилось, что потребление кофе влияет заложенное на генетическом уровне состояние здоровья сердечно-сосудистой системы. Таким образом люди с наследственными заболеваниями, как правило, подсознательно избегают кофе или выбирают вариант без кофеина, а те, у кого в этом отношении «хорошая» генетика , обычно употребляют его с удовольствием.

Ученые отмечают, что в большинстве случаев организм сам «подсказывает» норму кофеина, и по количеству выпиваемого кофе косвенно можно судить о здоровье сердца и сосудов.