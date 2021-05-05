В Роскосмосе оценили опасность падения несгораемых частей китайской ракеты

В пресс-службе Роскосмоса заявили, что на данный момент российские средства мониторинга отслеживают сход с орбиты второй ступени ракеты CZ-5B («Чанчжэн-5Б»), которая вывела на орбиту модуль китайской станции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время ступень осуществляет неуправляемый сход с орбиты. Также она внесена в базу данных Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).

«По проведенным специалистами ГИАЦ АСПОС ОКП расчетам, ступень CZ-5B прекратит баллистическое существование ориентировочно в интервале времени c 04:00 (ДМВ) 8 мая по 23:00 (ДМВ) 9 мая 2021 года», — уточнили в Роскосмосе.

По информации пресс-службы, время прекращения баллистического существования ступени ракеты-носителя с определением возможного района его падения будет уточняться по мере обновления параметров движения объекта. Часть конструкций ступени сгорит в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.

«7-8 мая появятся реальные вероятности точки падения. Россию эта ситуация не заденет», — отметили в пресс-службе.

Ранее представитель Пентагона Майк Ховард заявил, что потерявшая управление китайская ракета-носитель тяжелого класса «Чанчжэн-5B» может упасть в ближайшие выходные, 8 или 9 мая, в неизвестном месте на Земле