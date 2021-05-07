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Новости науки

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Перед запуском космического корабля Crew Dragon на стартовой площадке на мысе Канаверал, штат Флорида, США, 30 мая 2020 года Перед запуском космического корабля Crew Dragon на стартовой площадке на мысе Канаверал, штат Флорида, США, 30 мая 2020 года

Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon

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Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шэннон Уолкер сравнила полеты на российском и американском космических кораблях «Союз» и Crew Dragon.

Своими впечатлениями она поделилась в ходе пресс-конференции.

«Есть некоторые различия [между «Союзом» и Crew Dragon], но они не слишком значительные. Уровень перегрузки в них разный. Не хуже и не лучше, просто разный», – рассказала Уолкер.

По ее словам, при возвращении на Землю на Crew Dragon астронавты меньше времени проводят «под парашютом».

«Посадка [Crew Dragon] на воду была интересным опытом, потому что никто из нас не знал, чего ожидать. С моей точки зрения, она была немного мягче, чем посадка на землю», – добавила астронавт.

2 мая Crew Dragon-1 успешно приводнился в Мексиканском заливе. Космический корабль прибыл на Международную космическую станцию (МКС) в ноябре 2020 года, в конце апреля текущего года ему на смену прилетел другой Crew Dragon.

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