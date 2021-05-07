МИД КНР: обломки неуправляемой ракеты «Чанчжэн-5Б» сгорят в атмосфере

МИД Китая выпустил официальное заявление, в котором заверил, что обломки отработавшей топливо ракеты тяжелого класса «Чанчжэн-5Б» сгорят в атмосфере, не успев упасть на Землю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня.

«Ракета-носитель «Чанчжэн-5Б» 29 апреля успешно вывела на орбиту базовый модуль орбитальной станции. Китайская сторона внимательно следит за ситуацией со входом ступени ракеты в атмосферу Земли. По моим данным, ракета-носитель спроектирована из особого материала, большая часть ее обломков сгорит при входе в атмосферу, угроза воздушной навигации и объектам на земле крайне низкая», — заявил Вэнбинь.

Ранее в Роскосмосе оценили опасность падения несгораемых частей китайской ракеты. Часть конструкций ступени сгорит в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.

«7-8 мая появятся реальные вероятности точки падения. Россию эта ситуация не заденет», — отметили в пресс-службе корпорации.

Командование Военно-воздушных сил (ВВС) США прогнозирует, что одна из ступеней китайской ракеты тяжелого класса «Чанчжэн-5Б», отработавшая свое топливо, в воскресенье, 9 мая, войдет в атмосферу над Туркменией