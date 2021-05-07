Опубликовано первое фото вышедшей из-под контроля китайской ракеты «Чанчжэн-5»

В сети появилась первая фотография китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5»), вышедшей из-под контроля после запуска. Снимок опубликован на сайте Virtual Telescope Project.

На фото ракета-носитель находится на высоте примерно 700 километров и выглядит, как светящийся огонек. Несмотря на то, что Солнце находилось на несколько градусов ниже горизонта, небо было довольно светлым. При этом, как отмечают специалисты, телескопу удалось отследить объект.

Длина корпуса 22-тонной ракеты достигает 30 метров, а диаметр — около пяти метров.

Ранее МИД КНР заявило, что обломки неуправляемой ракеты «Чанчжэн-5Б» сгорят в атмосфере. Командование Военно-воздушных сил США прогнозирует, что одна из ступеней китайской ракеты тяжелого класса «Чанчжэн-5Б», отработавшая свое топливо, в воскресенье, 9 мая, войдет в атмосферу над Туркменией.