National Interest заявил о «космическом разводе» США и России

США и Россия находятся в состоянии «космического развода». Как пишет National Interest, для США такое положение дел является рискованным.

По данным издания, космос для США остается традиционной областью международного сотрудничества.

Отмечается, что США игнорируют устоявшиеся практики. Такой односторонний подход может привести к подрыву международной безопасности, считают авторы статьи.

В материале указывается, что основы безопасности в космической сфере заложили именно Москва и Вашингтон. В 1967 году стороны подписали Договор о космосе, который налагает запрет на развертывание ядерного оружия в открытом пространстве.

Ранее СМИ писали, что администрации президента США Джо Байдена следует избегать «подозрительных» международных договоров по космосу, чтобы не попасть в «ловушку» России и Китая. Авторы материала считают, что Москва и Пекин «занимаются разработкой и размещением как наземного, так и размещаемого в космосе оружия для борьбы со спутниками», параллельно подталкивая США к соглашению о запрещении подобного вооружения.