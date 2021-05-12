На Чернобыльской АЭС ответили на сообщения о новых ядерных реакциях

На Украине предприятие «Чернобыльская АЭС» опровергло информацию СМИ о том, что на разрушенном в 1986 году четвертом энергоблоке станции может возобновиться самоподдерживающаяся цепная реакция деления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЧАЭС.

После установки в 2016 году арки на объект «Укрытие», который накрыл собой разрушенный реактор, отдельные датчики фиксировали «рост нейтронной активности в скоплениях ТСМ в зоне проплавления подреакторной плиты в помещении 305/2», сказано в сообщении. Уточняется, что за все время наблюдений с начала установления арки в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации зафиксировано не было.

«В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления», — рассказали на станции.

Ранее ученые в материале, опубликованном в научном журнале Science, предупредили, что в четвертом блоке Чернобыльской атомной станции спустя 35 лет после аварии вновь зафиксированы признаки реакций деления радиоактивного топлива.