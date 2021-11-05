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Участники SIRIUS-2021 могут в любой момент выйти из изоляционного эксперимента

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«Роскосмос»

Участники 240-суточного (восьмимесячного) изоляционного эксперимента SIRIUS могут в любой момент выйти из него без объяснения причины. Об этом заявил ТАСС главный менеджер проекта Марк Белаковский.

Шестеро добровольцев в Москве проведут восемь месяцев в замкнутом пространстве. Затворничество является международным экспериментом программы SIRIUS-2021, который начался 4 ноября. Он проходит на базе Института медико-биологических проблем РАН столицы. Эксперимент призван смоделировать условия экспедиции на Луну с выходом на ее поверхность.

Белаковский указал, что институт имеет многолетний опыт проведения наземных экспериментов с участием испытателей-добровольцев. Он заверил, что самый главный вопрос эксперимента — это безопасность экипажа, как физическая, так и психическая.

«У нас есть один очень важный принцип, что в любом эксперименте любой испытатель может на любой стадии выйти из эксперимента без объяснения причины», — рассказал журналистам сотрудник института. Он добавил, что за всю историю проведения таких экспериментов прецедентов выхода не было.

Добровольцы будут имитировать 240 суток «лунную программу»: полет на естественный спутник Земли, его облет для поиска места посадки, непосредственно саму посадку и возвращение обратно на Землю.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится совместно с Программой исследований человека NASA (Human Research Program) при содействии космических агентств РФ, ФРГ и Канады, специалистов из США Франции и Италии и других стран.

Проект SIRIUS включает целую серию изоляционных экспериментов. Первый прошел в ноябре 2017 года, но был значительно более коротким. Тогда экипаж провел в изоляции всего 17 суток. В 2018–2019 годах он уже стал значительно длиннее – изоляция длилась четыре месяца. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента.

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