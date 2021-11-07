В NASA заявили, что перекрестные полеты решат проблему отсутствия астронавтов США на МКС

Руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано заявил, что перекрестные полеты американских астронавтов на российском космическом корабле «Союз» и российских космонавтов на кораблях SpaceX Dragon к Международной космической станции позволят решить проблему с вероятным отсутствием астронавтов Соединенных Штатов на МКС, сообщает «Интерфакс».

Монтальбано указал на то, что миссия Crew Dragon-3 к МКС начнется позже, чем планировалось, — а Crew Dragon-2 отстыкуется от МКС и вернется на Землю до этого момента.

«Мы пытаемся найти запасные варианты, например при которых наши астронавты летали бы на «Союзах», а российские космонавты — на наших кораблях. На этот запуск мы не планировали резервного экипажа <...> В будущем мы планируем летать на кораблях друг друга, так мы и решим эту проблему», — заявил Монтальбано.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корабли SpaceX наработали опыт для отправки на них космонавтов из России.