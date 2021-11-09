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Ученые впервые нашли гренландского динозавра

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Victor Beccari/Martin Luther University Halle-Wittenberg

Ученые выделили новый вид динозавров, обитавший на территории современной Гренландии. Статья об этом опубликована в журнале Diversity.

Двуногий ящер жил примерно 214 миллионов лет назад. Это было небольшое длинношеее травоядное, предок зауроподов – самых крупных наземных животных в истории. Открытие сделала группа палеонтологов из Португалии, Дании и Германии, вид назвали Issi saaneq, что на языке инуитов, коренного населения Гренландии, означает «холодная кость».

Первоначально ископаемые остатки нашли в восточной Гренландии в 1994 году палеонтологи из Гарвардского университета. Они обнаружили два хорошо сохранившихся черепа, и ошибочно посчитали, что один из них принадлежит особи из рода платеозавров.

Сейчас группа ученых под руководством Виктора Беккари из Нового университета Лиссабона построила подробную 3D-модель черепов с помощью компьютерной томографии. «Анатомия этих двух черепов уникальна во многих отношениях, например, с точки зрения формы и пропорции костей. Эти образцы, безусловно, принадлежат к новому виду», – говорит один из авторов работы.

Новый гренландский динозавр, являющийся родственником платеозавров, отличается от всех других представителей обширной клады зауроподоморфов, и у него есть общие черты с некоторыми бразильскими динозаврами, например, Macrocollum и Unaysaurus.

Выделение особого вида гренландских динозавров поможет понять историю расселения этих животных по Земле и разобраться в эволюции зауроподов.

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