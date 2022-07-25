Российские ученые создали препарат от грибка нового типа

Российские специалисты разработали новые химические соединения для борьбы с грибком. Об этом сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС».

«Коллектив ученых из научной исследовательской лаборатории «Биофизики» НИТУ «МИСиС», Института новых антибиотиков им. Гаузе, Российского университета дружбы народов разработал уникальный способ получения новых производных микозидина — вещества, которое оказывает фунгицидное действие в отношении дерматофитов (кожных грибков) и дрожжей», — говорится в релизе.

Новые химические вещества — 3,5-замещенные тиазолидин-2,4-дионы были созданы с помощью реакции Кнёвенагеля и алкилирования имидного азота. Они подавляют рост и размножение грибков, а также приводят к изменениям в клеточной стенке грибков и кандидозных дрожжей.

Эти соединения могут стать основой для противогрибковой терапии, против которой болезнетворные микроорганизмы не смогут выработать устойчивость, поскольку эти вещества воздействуют на грибок по новому механизму.

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