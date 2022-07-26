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Директор РКЦ «Прогресс» Баранов рассказал о проходящих испытаниях «Союза-5»

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Роскосмос

В начале июня текущего года специалисты АО «ЦНИИмаш» и АО «РКЦ «Прогресс» (входят в госкорпорацию «Роскосмос») успешно провели статические испытания опытных образцов бака горючего первой ступени стендового блока перспективной ракеты-носителя «Союз-5», рассказал «Газете.Ru» директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

По результатам испытаний подтверждена статическая прочность нижней части бака горючего с силовым кольцом стендового блока первой ступени РН «Союз-5», предназначенного для проведения холодных и огневых испытаний.

«В настоящее время на производственной площадке РКЦ «Прогресс» смонтированы три установки сварки трением с перемешиванием. Первая из установок принята в эксплуатацию, на установке уже сварено более 20 обечаек (трехслойные конструкции с алюминиевым заполнителем и обшивками из углепластика, нужные для защиты полезного груза на атмосферном участке полета и в условиях наземной эксплуатации — «Газета.Ru») из сплава 1580 для проведения наземной экспериментальной отработки и испытаний РН «Союз-5». К концу 2022 года планируется изготовить более 30 обечаек», – отметил Баранов.

В интервью «Газете.Ru» Баранов также объяснил, зачем для бака горючего использовали сплав 1580 и почему «Союз-5» будут запускать со стартового стола, с которого раньше отправляли в космос украинские «Зениты».

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