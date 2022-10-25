Биологи обнаружили синего морского слизня на глубине 6 километров

Ученые дали зоологическое описание морскому слизню, живущему в глубине моря. Об этом сообщает издание N+1.

Морские слизни – это бытовое название рыб семейства липаровые. Они действительно напоминают слизней за счет отсутствия чешуи и студенистого строения тела. Такой облик является следствием адаптации к жизни на морских глубинах – один из видов липаровых обитает даже в Марианском желобе на глубине 8100 метров.

В 2018 году фотоловушка у Атакамского желоба (Южная Америка) обнаружила несколько морских слизней аномально яркой окраски: розовой, синей и фиолетовой. Теперь ученым удалось поймать синюю особь, а Томас Линли из Ньюкаслского университета и его коллеги исследовали ее тело и геном.

Оказалось, что рыба относится к антарктической подгруппе видов, и от примерно 140 уже известных видов рода синий морской слизень отличается количеством позвонков, а также лучей в спинном, хвостовом, анальном и грудных плавниках. Этих различий оказалось достаточно, чтобы выделить его в новый вид, который получил латинское имя Paraliparis selti. «Селти» означает «синий» на одном из языков индейцев.

Другие глубоководные обитатели обычно окрашены в черный или красный цвета, что делает их почти невидимыми для хищников и добычи. Возможно, синяя окраска P. selti является всего лишь эволюционным наследием от предков с мелководья — либо помогает ему выживать каким-то неизвестным пока способом. Возможно, яркая окраска необходима для коммуникации с сородичами.

Ранее в России предложили есть слизней и жуков вместо мяса в случае продовольственного кризиса.