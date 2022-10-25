Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Хинштейн переадресовал в Роскомнадзор вопрос о том, будет ли... 16:01
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предложили заменить мат... 16:01
Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного... 16:00
Baza: ТНТ приостановил съемки некоторых комедийных шоу 15:57
В Ярославской области спустили на воду новое краболовное... 15:57
Актриса Полина Агуреева не знала, что заменила Чулпан Хаматову... 15:55
Волейболист Фомин: обидно пропустить чемпионат мира, а теперь и не... 15:54
ЕЦБ во второй раз повысил ставку на 75 б.п. 15:54
Генерал Болдырев усомнился в проблемах ВСУ на Херсонском... 15:53
Глава МВД Эстонии: проживающих в стране россиян и белорусов лишат... 15:53

Биологи обнаружили синего морского слизня на глубине 6 километров

close
100%
Thomas D. Linley et al./Marine Biodiversity

Ученые дали зоологическое описание морскому слизню, живущему в глубине моря. Об этом сообщает издание N+1.

Морские слизни – это бытовое название рыб семейства липаровые. Они действительно напоминают слизней за счет отсутствия чешуи и студенистого строения тела. Такой облик является следствием адаптации к жизни на морских глубинах – один из видов липаровых обитает даже в Марианском желобе на глубине 8100 метров.

В 2018 году фотоловушка у Атакамского желоба (Южная Америка) обнаружила несколько морских слизней аномально яркой окраски: розовой, синей и фиолетовой. Теперь ученым удалось поймать синюю особь, а Томас Линли из Ньюкаслского университета и его коллеги исследовали ее тело и геном.

Оказалось, что рыба относится к антарктической подгруппе видов, и от примерно 140 уже известных видов рода синий морской слизень отличается количеством позвонков, а также лучей в спинном, хвостовом, анальном и грудных плавниках. Этих различий оказалось достаточно, чтобы выделить его в новый вид, который получил латинское имя Paraliparis selti. «Селти» означает «синий» на одном из языков индейцев.

Другие глубоководные обитатели обычно окрашены в черный или красный цвета, что делает их почти невидимыми для хищников и добычи. Возможно, синяя окраска P. selti является всего лишь эволюционным наследием от предков с мелководья — либо помогает ему выживать каким-то неизвестным пока способом. Возможно, яркая окраска необходима для коммуникации с сородичами.

Ранее в России предложили есть слизней и жуков вместо мяса в случае продовольственного кризиса.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+