Медики сравнили риски тромбоза после использования разных вакцин против COVID-19

Согласно исследованию международной группы ученых под руководством Оксфордского университета, вакцина против коронавируса AstraZeneca связана с повышением риска возникновения тромбоза при редком синдроме тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов) на 30% по сравнению с препаратом Pfizer. Работа ученых была опубликована в журнале British Medical Journal.

Группа проанализировала данные о состоянии здоровья более 10 млн взрослых во Франции, Германии, Нидерландах, Испании, Великобритании, а также США, которые получили по крайней мере одну дозу вакцины AstraZeneca Pfizer или Johnson & Johnson в период с декабря 2020 года до середины 2021 года.

В результате исследования, ученые зарегистрировали 862 случая снижения количества тромбоцитов в крови добровольцев в течение 28 дней после первой дозы AstraZeneca, по сравнению с 520 для Pfizer. Что касается вакцины Johnson & Johnson, данные скорее указывают на повышенный риск, но недостаточно четко, чтобы исследователи могли сделать вывод.