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ФОТОРЕПОРТАЖ

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Очередь у магазина в Москве, 2 апреля 1991 года Очередь у магазина в Москве, 2 апреля 1991 года
Пенсионеры в очереди в продуктовом магазине в Москве, 20 марта 1991 года Пенсионеры в очереди в продуктовом магазине в Москве, 20 марта 1991 года
Покупатель с хлебом в магазине в Москве накануне повышения цен, 1 апреля 1991 года Покупатель с хлебом в магазине в Москве накануне повышения цен, 1 апреля 1991 года
Продавщица с новыми ценниками в продуктовом магазине в Москве, 2 апреля 1991 года Продавщица с новыми ценниками в продуктовом магазине в Москве, 2 апреля 1991 года
Очередь в продуктовый магазин в Москве, 2 апреля 1991 года Очередь в продуктовый магазин в Москве, 2 апреля 1991 года
Пустые прилавки магазина в Москве, 2 апреля 1991 года Пустые прилавки магазина в Москве, 2 апреля 1991 года
Очередь за молоком в продуктовом магазине в Москве, 2 апреля 1991 года Очередь за молоком в продуктовом магазине в Москве, 2 апреля 1991 года
Продажа мяса на улице в Москве, 1 апреля 1991 года Продажа мяса на улице в Москве, 1 апреля 1991 года
Пустые прилавки магазина в Москве, 2 апреля 1991 года Пустые прилавки магазина в Москве, 2 апреля 1991 года

Хлеб — в три раза: 30 лет после скачка цен в СССР

2 апреля 1991 года указом президента СССР Михаила Горбачева и постановлением кабинета министров СССР под председательством Валентина Павлова были резко повышены цены на продукты, промышленные товары, тарифы и услуги. По официальным данным того времени, рост составил 65-70%. В реальности же ценники взлетели в среднем в 2-5 раз, в каких-то случаях доходя и до 6 и даже более раз. Например, жетон на метро стал стоить 15 копеек вместо пяти, хлеб – 60 вместо 20, говядина по сравнению с апрелем 1990 года подорожала с 1 руб. 97 коп. за 1 кг до 7 руб. 90 коп., за литр молока теперь отдавали в 3,5 раза больше. Плата за услуги, по данным Госкомстата, выросла на 23,8%. Прежний ценник сохранился только на кофе и водку.

При столь радикальном повышении цен заработная плата увеличилась только на 20-30%. В качестве контрмеры государство единовременно выплачивало гражданам по 60 руб. Рост цен задумывался для устранения дисбаланса в экономике и ликвидации дефицита, но лишь значительно усугубил кризис. Уровень жизни советских граждан резко упал. Люди лишались сбережений, миллионы семей по всей стране скатились в нищету.

Несколько архивных снимков из Москвы начала апреля 1991 года — в фотогалерее «Газеты.Ru». Подробнее о событиях того времени — в нашем материале.
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