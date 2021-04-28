close
Ушел из жизни астронавт Майкл Коллинз
Знаменитый астронавт Майкл Коллинз, 50 лет назад летавший к Луне в составе экипажа «Аполлон-11», скончался в США. Об этом сообщили в NASA. Ему было 90 лет.
16 июля 1969 года в космическом центре имени Кеннеди во Флориде состоялся запуск корабля «Аполлон-11», членам экипажа которого предстояло впервые в истории человечества высадиться на поверхность Луны. В команду миссии вошли командир Нил Армстронг, пилоты Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин. Непосредственно на месте запуска за ним наблюдали тысячи гостей, а по телевидению — десятки миллионов людей по всему земному шару. Астронавты провели в космосе 11 суток.
Все члены экипажа были опытными летчиками-испытателями. Армстронг служил в авиации ВМС США, но ко времени полета вышел в отставку и был гражданским сотрудником NASA. Коллинз и Олдрин были офицерами ВВС США. К настоящему времени в США в живых из первого экипажа лунных астронавтов остается Базз Олдрин.
За полет к Луне Коллинз в 1970 году удостоился медали NASA «За выдающиеся заслуги». Его имя присвоено одному из кратеров на видимой стороне Луны. Первый полет Коллинза в космос датируется июлем 1966 года. В рамках полета корабля «Джемини-10» под командованием Джона Янга пилот дважды выходил в открытый космос — и стал первым человеком в мире по этому показателю.
16 июля 1969 года в космическом центре имени Кеннеди во Флориде состоялся запуск корабля «Аполлон-11», членам экипажа которого предстояло впервые в истории человечества высадиться на поверхность Луны. В команду миссии вошли командир Нил Армстронг, пилоты Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин. Непосредственно на месте запуска за ним наблюдали тысячи гостей, а по телевидению — десятки миллионов людей по всему земному шару. Астронавты провели в космосе 11 суток.
Все члены экипажа были опытными летчиками-испытателями. Армстронг служил в авиации ВМС США, но ко времени полета вышел в отставку и был гражданским сотрудником NASA. Коллинз и Олдрин были офицерами ВВС США. К настоящему времени в США в живых из первого экипажа лунных астронавтов остается Базз Олдрин.
За полет к Луне Коллинз в 1970 году удостоился медали NASA «За выдающиеся заслуги». Его имя присвоено одному из кратеров на видимой стороне Луны. Первый полет Коллинза в космос датируется июлем 1966 года. В рамках полета корабля «Джемини-10» под командованием Джона Янга пилот дважды выходил в открытый космос — и стал первым человеком в мире по этому показателю.