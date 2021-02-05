Гастроном № 1: 120 лет назад в Москве открылся магазин Елисеева

5 февраля 1901 года на углу Тверской улицы и Козицкого переулка открылся самый известный магазин в Российской империи. Гастроном купца Григория Елисеева поражал современников роскошными интерьерами и невероятным ассортиментом. Встречались и совершенно экзотические продукты. При магазине имелся погреб с эксклюзивной коллекцией вин.



Остряки окрестили магазин Елисеева храмом обжорства, а знаменитый знаток Москвы Владимир Гиляровский посвятил гастроному следующие строки: «А на Тверской в дворце роскошном Елисеев / Привлек толпы несметные народа / Блестящей выставкой колбас, печений, лакомств…». По его словам, скромная публика стеснялась заходить в раззолоченный магазин Елисеева. «Дамы обыкновенно толпились у выставки фруктов, где седой, высокий, важный приказчик Алексей Ильич у одного прилавка, а у другого его помощник, молодой и красивый Александр Иванович, знали своих покупательниц и умели так отпустить им товар, что ни одного яблока не попадет с пятнышком, ни одной обмякшей ягодки винограда», — вспоминал писатель.



Елисеевский магазин сквозь годы — в фотогалерее «Газеты.Ru»