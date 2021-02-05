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Елисеевский магазин, 1992 год Елисеевский магазин, 1992 год
В гастрономе было пять отделов: колониально-гастрономических товаров, хрусталя Баккара, бакалейный, кондитерский и фруктовый. Здесь можно было купить французские трюфеля и устрицы, балык из белой и осетровой рыбы, икру. На фото: Елисеевский магазин, 1913 год В гастрономе было пять отделов: колониально-гастрономических товаров, хрусталя Баккара, бакалейный, кондитерский и фруктовый. Здесь можно было купить французские трюфеля и устрицы, балык из белой и осетровой рыбы, икру. На фото: Елисеевский магазин, 1913 год
После революции 1917 года магазин национализировали и переименовали в Гастроном №1, но москвичи продолжили называть его Елисеевским. На фото: продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине, 1952 год После революции 1917 года магазин национализировали и переименовали в Гастроном №1, но москвичи продолжили называть его Елисеевским. На фото: продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине, 1952 год
В 1940-х годах магазин стал закрытым распределителем для первых лиц Москвы. На фото: праздничные наборы к Новогоднему столу в Елисеевском магазине, 1954 год В 1940-х годах магазин стал закрытым распределителем для первых лиц Москвы. На фото: праздничные наборы к Новогоднему столу в Елисеевском магазине, 1954 год
В 1944-м в магазине открылся коммерческий отдел, где можно было приобрести товары без карточек. На фото: продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине, 1956 год В 1944-м в магазине открылся коммерческий отдел, где можно было приобрести товары без карточек. На фото: продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине, 1956 год
С Елисеевским магазином связано самое громкое дело о хищении в советской торговле. В 1970-х Гастроном №1 достиг наивысшего расцвета в советский период. В 1984 году директора Юрия Соколова расстреляли по обвинению в коррупции. На фото: Елисеевский магазин, 1992 год С Елисеевским магазином связано самое громкое дело о хищении в советской торговле. В 1970-х Гастроном №1 достиг наивысшего расцвета в советский период. В 1984 году директора Юрия Соколова расстреляли по обвинению в коррупции. На фото: Елисеевский магазин, 1992 год
Посетители Елисеевского магазина в ожидании продуктов, 1990 год Посетители Елисеевского магазина в ожидании продуктов, 1990 год
Елисеевский магазин, 1992 год Елисеевский магазин, 1992 год
Кондитерский отдел Елисеевского магазина (Гастроном № 1), 1987 год Кондитерский отдел Елисеевского магазина (Гастроном № 1), 1987 год
В начале 2000-х в здании магазина была проведена масштабная реставрация по эскизам Елисеева, найденным в семейном архиве. На фото: Елисеевский магазин, 2001 год В начале 2000-х в здании магазина была проведена масштабная реставрация по эскизам Елисеева, найденным в семейном архиве. На фото: Елисеевский магазин, 2001 год
Интерьер практически полностью сохранился с начала XX века. На фото: ассортимент Елисеевского магазина, 2003 год Интерьер практически полностью сохранился с начала XX века. На фото: ассортимент Елисеевского магазина, 2003 год
Магазин числится в списке объектов культурного наследия ЮНЕСКО. На фото: Елисеевский магазин, 2003 год Магазин числится в списке объектов культурного наследия ЮНЕСКО. На фото: Елисеевский магазин, 2003 год
В конце 2020 года компания «Алые паруса» выставила «Елисеевский» на продажу. Для магазина подберут новую управляющую компанию. В конце 2020 года компания «Алые паруса» выставила «Елисеевский» на продажу. Для магазина подберут новую управляющую компанию.
История Елисеевского гастронома продолжается, хотя покупатели все чаще жалуются на плохое обслуживание и грубость продавцов. На фото: Елисеевский магазин, 2020 год История Елисеевского гастронома продолжается, хотя покупатели все чаще жалуются на плохое обслуживание и грубость продавцов. На фото: Елисеевский магазин, 2020 год

Гастроном № 1: 120 лет назад в Москве открылся магазин Елисеева

5 февраля 1901 года на углу Тверской улицы и Козицкого переулка открылся самый известный магазин в Российской империи. Гастроном купца Григория Елисеева поражал современников роскошными интерьерами и невероятным ассортиментом. Встречались и совершенно экзотические продукты. При магазине имелся погреб с эксклюзивной коллекцией вин.

Остряки окрестили магазин Елисеева храмом обжорства, а знаменитый знаток Москвы Владимир Гиляровский посвятил гастроному следующие строки: «А на Тверской в дворце роскошном Елисеев / Привлек толпы несметные народа / Блестящей выставкой колбас, печений, лакомств…». По его словам, скромная публика стеснялась заходить в раззолоченный магазин Елисеева. «Дамы обыкновенно толпились у выставки фруктов, где седой, высокий, важный приказчик Алексей Ильич у одного прилавка, а у другого его помощник, молодой и красивый Александр Иванович, знали своих покупательниц и умели так отпустить им товар, что ни одного яблока не попадет с пятнышком, ни одной обмякшей ягодки винограда», — вспоминал писатель.

Елисеевский магазин сквозь годы — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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