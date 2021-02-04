Луганский слесарь, боевой нарком: 140 лет назад родился маршал Ворошилов

4 февраля 1881 года родился крупный советский военный и государственный деятель Климент Ворошилов. Занявшись в юности революционной работой, луганский слесарь быстро выдвинулся из общей массы пролетариата, руководил стачками и создавал боевые дружины. До 1917 года Ворошилову пришлось пережить несколько арестов и ссылок. Однажды ему удался успешный побег.



Во время Гражданской войны красный военачальник сблизился с Иосифом Сталиным, решительно поддержав его в конфликте со Львом Троцким. После смерти Михаила Фрунзе в 1925 году Ворошилов возглавил военное ведомство СССР, а в 1935-м – стал одним из первых маршалов Советского Союза.



Во второй половине 1930-х нарком обороны Ворошилов участвовал в репрессиях в Красной армии. Его имя значится на многих списках с именами подлежавших аресту офицеров. Он приветствовал расстрел Михаила Тухачевского. Не проявив себя во время Великой Отечественной войны, после ее окончания Ворошилов стал заместителем главы советского правительства, а после смерти Сталина – председателем Президиума Верховного Совета (то есть, «президентом» СССР). В борьбе за власть маршал поддержал Никиту Хрущева против Лаврентия Берии. В 1957 году вошел в «антипартийную группу», но покинул ее, когда сторонники Сталина проиграли новому руководству страны.



Ворошилов скончался 2 декабря 1969 года в возрасте 88 лет и был удостоен пышных похорон. Его первым за более чем два десятилетия похоронили за мавзолеем на Красной площади без кремации.