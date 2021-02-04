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Народный комиссар по военным и морским делам СССР Климент Ворошилов во время парада на Красной площади, 1934 год Народный комиссар по военным и морским делам СССР Климент Ворошилов во время парада на Красной площади, 1934 год
Народный комиссар внутренних дел Украинской НСР Климент Ворошилов в своем кабинете, 1918 год Народный комиссар внутренних дел Украинской НСР Климент Ворошилов в своем кабинете, 1918 год
Семен Буденный, Михаил Фрунзе и Климент Ворошилов совместно во время работы над планом по разгрому Врангеля, 1918 год Семен Буденный, Михаил Фрунзе и Климент Ворошилов совместно во время работы над планом по разгрому Врангеля, 1918 год
Член РВС 1-й Конной армии Климент Ворошилов во время выступления с трибуны в Луганске, 1920 год Член РВС 1-й Конной армии Климент Ворошилов во время выступления с трибуны в Луганске, 1920 год
Феликс Дзержинский и Климент Ворошилов у гроба Владимира Ленина, 1924 год Феликс Дзержинский и Климент Ворошилов у гроба Владимира Ленина, 1924 год
Член Реввоенсовета Красной Армии Климент Ворошилов во время осмотра первого советского автомобиля НАМИ-1 на Красной площади в Москве, 1927 год Член Реввоенсовета Красной Армии Климент Ворошилов во время осмотра первого советского автомобиля НАМИ-1 на Красной площади в Москве, 1927 год
Нарком обороны СССР Климент Ворошилов, 1935 год Нарком обороны СССР Климент Ворошилов, 1935 год
Иосиф Сталин и Климент Ворошилов в национальных костюмах от делегатов &mdash; участников совещания передовых колхозников Туркмении и Таджикистана, 1935 год Иосиф Сталин и Климент Ворошилов в национальных костюмах от делегатов &mdash; участников совещания передовых колхозников Туркмении и Таджикистана, 1935 год
Климент Ворошилов на параде войск Белорусского военного округа, 1938 год Климент Ворошилов на параде войск Белорусского военного округа, 1938 год
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов во время визита в Индонезию, 1957 год Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов во время визита в Индонезию, 1957 год
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов и председатель КНР Мао Цзэдун во время визита советской делегации в Китайскую Народную Республику, 1957 год Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов и председатель КНР Мао Цзэдун во время визита советской делегации в Китайскую Народную Республику, 1957 год
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов на празднике в честь 38-й годовщины &laquo;Движения 4 мая&raquo; в парке имени Сун Ят-Сена в Пекине, 1957 год Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов на празднике в честь 38-й годовщины &laquo;Движения 4 мая&raquo; в парке имени Сун Ят-Сена в Пекине, 1957 год
Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Хрущев и председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов на новогоднем празднике в Кремле, 1959 год Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Хрущев и председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов на новогоднем празднике в Кремле, 1959 год
Кубинский лидер Фидель Кастро и председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев на трибуне Мавзолея В.И. Ленина. Рядом&nbsp;- Климент Ворошилов и Леонид Брежнев, 1963 год Кубинский лидер Фидель Кастро и председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев на трибуне Мавзолея В.И. Ленина. Рядом&nbsp;- Климент Ворошилов и Леонид Брежнев, 1963 год
Маршалы Советского Союза Клим Ворошилов и Семен Буденный, 1968 год Маршалы Советского Союза Клим Ворошилов и Семен Буденный, 1968 год
Траурный митинг памяти маршала Советского Союза Климента Ворошилова, 1969 год Траурный митинг памяти маршала Советского Союза Климента Ворошилова, 1969 год

Луганский слесарь, боевой нарком: 140 лет назад родился маршал Ворошилов

4 февраля 1881 года родился крупный советский военный и государственный деятель Климент Ворошилов. Занявшись в юности революционной работой, луганский слесарь быстро выдвинулся из общей массы пролетариата, руководил стачками и создавал боевые дружины. До 1917 года Ворошилову пришлось пережить несколько арестов и ссылок. Однажды ему удался успешный побег.

Во время Гражданской войны красный военачальник сблизился с Иосифом Сталиным, решительно поддержав его в конфликте со Львом Троцким. После смерти Михаила Фрунзе в 1925 году Ворошилов возглавил военное ведомство СССР, а в 1935-м – стал одним из первых маршалов Советского Союза.

Во второй половине 1930-х нарком обороны Ворошилов участвовал в репрессиях в Красной армии. Его имя значится на многих списках с именами подлежавших аресту офицеров. Он приветствовал расстрел Михаила Тухачевского. Не проявив себя во время Великой Отечественной войны, после ее окончания Ворошилов стал заместителем главы советского правительства, а после смерти Сталина – председателем Президиума Верховного Совета (то есть, «президентом» СССР). В борьбе за власть маршал поддержал Никиту Хрущева против Лаврентия Берии. В 1957 году вошел в «антипартийную группу», но покинул ее, когда сторонники Сталина проиграли новому руководству страны.

Ворошилов скончался 2 декабря 1969 года в возрасте 88 лет и был удостоен пышных похорон. Его первым за более чем два десятилетия похоронили за мавзолеем на Красной площади без кремации.
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