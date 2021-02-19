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Орбитальная станция &laquo;Мир&raquo;, 1998 год. Орбитальная станция &laquo;Мир&raquo;, 1998 год.
Старт ракеты-носителя &laquo;Протон&raquo;, которая выводит на околоземную орбиту космическую станцию &laquo;Мир&raquo;, 1986 год Старт ракеты-носителя &laquo;Протон&raquo;, которая выводит на околоземную орбиту космическую станцию &laquo;Мир&raquo;, 1986 год
Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Юрий Романенко и Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Лавейкин проводят монтаж блока электропитания на борту орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1987 год Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Юрий Романенко и Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Лавейкин проводят монтаж блока электропитания на борту орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1987 год
Образцы питания, которые использовали космонавты во время полета на пилотируемой станции &laquo;Мир&raquo; Образцы питания, которые использовали космонавты во время полета на пилотируемой станции &laquo;Мир&raquo;
Схема орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1987 год Схема орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1987 год
Интерьер индивидуальной каюты на орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1988 год Интерьер индивидуальной каюты на орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1988 год
Вид на орбитальную космическую станцию «Мир», 1986 год Вид на орбитальную космическую станцию «Мир», 1986 год
Космонавт Сергей Константинович Крикалев (слева) и врач Валерий Владимирович Поляков проводят наблюдение за поверхностью Земли с помощью &laquo;Спектрометра&raquo;, 1989 год Космонавт Сергей Константинович Крикалев (слева) и врач Валерий Владимирович Поляков проводят наблюдение за поверхностью Земли с помощью &laquo;Спектрометра&raquo;, 1989 год
Вид из иллюминатора орбитальной космической станции «Мир», 1986 год Вид из иллюминатора орбитальной космической станции «Мир», 1986 год
Стыковка российской орбитальной станции &laquo;Мир&raquo; с американским космическим кораблем &laquo;Атлантис&raquo;. Съемка со станции &laquo;Мир&raquo;, 1995 год Стыковка российской орбитальной станции &laquo;Мир&raquo; с американским космическим кораблем &laquo;Атлантис&raquo;. Съемка со станции &laquo;Мир&raquo;, 1995 год
Загрузку продуктов в бортовой холодильник на орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1988 год Загрузку продуктов в бортовой холодильник на орбитальной станции &laquo;Мир&raquo;, 1988 год
Орбитальная станция &laquo;Мир&raquo; во время полета Орбитальная станция &laquo;Мир&raquo; во время полета

Земля в иллюминаторе: 35 лет с запуска орбитальной станции «Мир»

19 февраля 1986 года, в 21 час 28 минут UTC, с космодрома Байконур была запущена орбитальная станция «Мир». Она приходила на смену станции «Салют-7» и имела ряд улучшений. Базовый блок и модуль «Мира» был разработан в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева, тогда как как техническое задание подготовила ракетно-космическая корпорация «Энергия». При проектировании особое внимание уделялось доступности ремонта систем станции. Ее достраивали уже после ввода в эксплуатацию. Так, последний модуль был присоединен к ней только в 1996 году.

Как отмечал проектировщик космических кораблей Виктор Благов, новой станции дали название «Мир», чтобы подчеркнуть стремление советского народа к миру и к использованию космической техники только в мирных целях. Станция «Мир» была оснащена новой системой стыковки с шестью стыковочными узлами и представляла собой базовый блок для построения многоцелевого постоянно действующего пилотируемого комплекса со специализированными орбитальными модулями научного и народнохозяйственного назначения. Процессы управления движением, работой бортовых систем и научной аппаратуры были максимально автоматизированы. На «Мире» были поставлены различные научные эксперименты, установлены мировые рекорды по длительности орбитального полета, выходам в открытый космос, продолжительности пребывания в космосе. Всего на орбитальной станции побывали 104 космонавта из 12 стран в рамках 28 экспедиций. В 2001 году «Мир» затопили в Тихом океане.
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