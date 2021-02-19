Земля в иллюминаторе: 35 лет с запуска орбитальной станции «Мир»

19 февраля 1986 года, в 21 час 28 минут UTC, с космодрома Байконур была запущена орбитальная станция «Мир». Она приходила на смену станции «Салют-7» и имела ряд улучшений. Базовый блок и модуль «Мира» был разработан в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева, тогда как как техническое задание подготовила ракетно-космическая корпорация «Энергия». При проектировании особое внимание уделялось доступности ремонта систем станции. Ее достраивали уже после ввода в эксплуатацию. Так, последний модуль был присоединен к ней только в 1996 году.



Как отмечал проектировщик космических кораблей Виктор Благов, новой станции дали название «Мир», чтобы подчеркнуть стремление советского народа к миру и к использованию космической техники только в мирных целях. Станция «Мир» была оснащена новой системой стыковки с шестью стыковочными узлами и представляла собой базовый блок для построения многоцелевого постоянно действующего пилотируемого комплекса со специализированными орбитальными модулями научного и народнохозяйственного назначения. Процессы управления движением, работой бортовых систем и научной аппаратуры были максимально автоматизированы. На «Мире» были поставлены различные научные эксперименты, установлены мировые рекорды по длительности орбитального полета, выходам в открытый космос, продолжительности пребывания в космосе. Всего на орбитальной станции побывали 104 космонавта из 12 стран в рамках 28 экспедиций. В 2001 году «Мир» затопили в Тихом океане.